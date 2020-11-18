الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مؤسسة تابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي

2020/11/18 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على مؤسسة مستضعفان التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وطالت العقوبات شركات تعدين ونفط ونقل إيرانية، كما استهدفت وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، إضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بطهران.

وتعليقا على هذه الإجراءات قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستطبق مزيدا من العقوبات ضد إيران في الأسابيع والأشهر المقبلة، مؤكدا ان على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران والتخلي عن العقوبات.

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