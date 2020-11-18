مدير المرور يصدر قراراً جديداً بشأن إكمال معاملات الحاجزين عبر البوابة الإلكترونية

2020/11/18 | 21:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أصدر مدير المرور العام اللواء فارس عامر، اليوم الأربعاء، قراراً جديداً بشأن إكمال معاملات الحاجزين عبر البوابة الإلكترونية.

وقال عامر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديري مواقع التسجيل مخولون لتقدير الحالات الإنسانية للمواطنين لإكمال معاملاتهم للحاجزين عبر البوابة الإلكترونية بعد انتهاء وتجاوز مدة السبعة أيام من موعد مراجعتهم".

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