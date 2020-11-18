كمن لا يعرف الشاعر – طالب سعدون


كمن لا يعرف الشاعر – طالب سعدون
2020/11/18 | 21:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم كمن لا يعرف الشاعر – طالب سعدون إعتدت بين مدة وأخرى زيارة  الدكتورأحمد عبد المجيد  رئيس التحرير في مكتبه ، وغالبا ما يكون محور حديثنا مواضيع صحفية وإعلامية  وثقافية عامة ، ومنها  حركة النشر والتاليف  والاصدرات  الحديثة ..

ومن بين الكتب الحديثة  كتاب صدر مؤخرا  في بغداد  عن الشاعر حميد سعيد للدكتور عبد […]

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