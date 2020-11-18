2020/11/18 | 21:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم كمن لا يعرف الشاعر – طالب سعدون إعتدت بين مدة وأخرى زيارة الدكتورأحمد عبد المجيد رئيس التحرير في مكتبه ، وغالبا ما يكون محور حديثنا مواضيع صحفية وإعلامية وثقافية عامة ، ومنها حركة النشر والتاليف والاصدرات الحديثة ..
ومن بين الكتب الحديثة كتاب صدر مؤخرا في بغداد عن الشاعر حميد سعيد للدكتور عبد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمن لا يعرف الشاعر – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومن بين الكتب الحديثة كتاب صدر مؤخرا في بغداد عن الشاعر حميد سعيد للدكتور عبد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمن لا يعرف الشاعر – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمن لا يعرف الشاعر – طالب سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).