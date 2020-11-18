2020/11/18 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم كمن لا يعرف الشاعر – طالب سعدون إعتدت بين مدة وأخرى زيارة الدكتورأحمد عبد المجيد رئيس التحرير في مكتبه ، وغالبا ما يكون محور حديثنا مواضيع صحفية وإعلامية وثقافية عامة ، ومنها حركة النشر والتاليف والاصدرات الحديثة ..ومن بين الكتب الحديثة كتاب صدر مؤخرا في بغداد عن الشاعر حميد سعيد للدكتور عبد […]

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