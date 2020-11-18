2020/11/18 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يستقبل رئيس هيئة الحشد وميللر يكشف عن بقاء 2500 جندي أمريكي الصواريخ السبعة تفتح ملف السلاح المنفلت وتهديد السلم الأهلي بغداد – قصي منذر عاش اهالي جانب الرصافة من بغداد، ليلة الاربعاء، حالة من الهلع والقلق بسقوط سبعة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء، اخطأ ثلاثة منها هدفه ليسقط في مناطق الوزيرية قرب مدينة الطب […]

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