2020/11/18 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيرة الدفاع اللبنانية في بغداد لبحث التعاون الأمني والعسكري عكّر تثمّن المساعدات العراقية بغداد – الزمان بيروت – محسن حسين زارت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر بغداد، وكان في إستقبالها على أرض المطار المدير العام لوزارة الدفاع الفريق شوان مظهر ونائب امين عام الوزارة ومدير العلاقات العامة […]

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