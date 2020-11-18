النقل تحدد موعد اعادة طائرة  ‏(B 777-200LRYI-AQZ) الى الخدمة

2020/11/18 | 21:48 - المصدر: الفرات نيوز

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اعلنت وزارة النقل ، الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، الثلاثاء ، انجازها جميع اعمال الفحص والصيانة الدورية ‏(check a27) على طائرة ‏من طراز (b 777-200lryi-aqz) التي نفذت في وكر الطائرات (الهنكر) بمقر الشركة داخل مطار بغداد الدولي.

وبين مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن : ان الطائرة خضعت خلال مدة الصيانة الى اعمال الفحص المتوسط (check a27) حسب اوراق العمل الصادرة من شعبة التخطيط الفني والذي شمل فحص جميع اجزاء الطائرة من الداخل والخارج بمعدات حديثة ومتطورة لكشف الاضرار وصيانتها واستبدال المتضررة منها.





وتابع حسن : ان هذه الاعمال نفذت وفق شروط السلامة المعتمدة عالمياً في جميع شركات الطيران الرصينة وبمدد زمنية قياسية مبيناً ان الطائرة سيتم اعادتها الى الخدمة نهاية الاسبوع الجاري بعد اجراء بعض الاختبارات عليها.

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