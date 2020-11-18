بالصور.. الحشد يعثر على أنابيب لتهريب النفط تابعة لداعش في الأنبار

2020/11/18 | 21:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عثر الحشد الشعبي، الأربعاء، على انابيب لتهريب النفط تابعة لداعش في محافظة الانبار.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان الانابيب تم العثور عليها في قضاء القائم غربي الانبار.

واضاف ان هذه الانابيب كانت تستخدم بعمليات تهريب النفط من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

عمار المسعودي

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