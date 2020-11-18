مدير المرور العام يوجه بإكمال المعاملات للذين انتهت صلاحية حجزهم الإلكتروني

2020/11/18 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مدير المرور العام اللواء فارس عامر، اليوم الاربعاء، بإكمال المعاملات للذين انتهت صلاحية حجزهم الإلكتروني.

وقالت المرور العامة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “مدير المرور العام وجه بإكمال المعاملات للذين انتهت صلاحية حجزهم الإلكتروني”، داعية المسجلين الى “عدم اهمال الرسائل التي تصلهم”.

وتابعت أن “هنالك تقديراً للحالات الانسانية بشأن الحجز الالكتروني”.

وكان مدير المرور العام وجه، اليوم الاربعاء، بعدم محاسبة المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية والمسجلة في دوائر المرور ولديهم سنويات.

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