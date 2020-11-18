بريطانيا تسجل 19609 إصابات و529 وفاة جديدة بكورونا

2020/11/18 | 21:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء

اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 19609 إصابات

و529 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل

تراجعا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات

أمس الثلاثاء.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة،

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