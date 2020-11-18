الثورة بالغرب الإفريقي والحروب الوطنية الثورية الجديدة - الحلقة الأولى - امال الحسين

2020/11/18 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين عرفت الصراعات الطبقية بالغرب الإفريقي تصاعدا خلال 10 سنوات الماضية والتي يشكل فيها المغرب موقعا أساسيا، نظرا لموقعه الجيواستراتيجي في علاقته بالشمال والغرب الإفريقي عبر الصراعات الطبقية في أعلى تجلياته بالصحراء الغربية : الحرب الإمبريالية الرجعية ضد الحرب الوطنية الثورية، وامتداداتها بالغرب الإفريقي، فخلال نصف قرن شكلت قضية الصحراء الغربية محور الاستراتيجية الإمبريالية الجديدة الأمريكية ـ الفرنسية ......





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