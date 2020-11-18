مَن أضاءَ الكونَ وأعناقَ النساء .. - هاتف بشبوش

2020/11/18 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش .ذات يوم إلتقى العملاقان مخترع الضوء..



الأمريكي ( توماس أديسون ) ومخترع اللؤلؤ..



الياباني ( ميكي موتو) .



جلسا على الطاولة فقال أديسون لميكي موتو بلغةٍ شعريةٍ رائقة ، يالك من رجلٍ عظيم ، فأنت قد أضأت أعناق النساء بإختراعك اللؤلؤ ، فأجابهُ ميكي موتو : لكنك الأفضل مني ياصديقي ، لأنك أضأتَ العالم كلّهُ بعد ظلامهِ لعهودٍ وعهود .



بكى أديسون فقال له ميكي موتو بلغةٍ شاعريةٍ أرقى ...ها قد سقطت حبّا ......





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