سقوط مفرزة “داعشية” بكمين نوعي للحشد الشعبي في ديالى

2020/11/18 | 21:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاربعاء، بان مفرزة داعشية سقطت في كمين نوعي للحشد الشعبي شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قوه قتالية بقيادة طالب الموسوي قائد قيادة الحشد الشعبي في ديالى نفذت كمين محكم وبتخطيط عال في الطريق الربط بين نوفل والصدورضمن قاطع شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) مساء اليوم لمفرزة داعشية جوالة وتم الاشتباك معها وتفجير عبوة ناسفة عليها”.

واضاف، ان “الكمين اوقع خسائر في صفوف ارهابيي داعش والعملية مستمرة في تعقب فلوله فيما تناثرت اشلاء قتلاه في موقع الكمين مؤكدا بان العملية مستمرة حتى اللحظة”.انتهى 25 ف

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