حقوق الانسان تدعو لحل وزارة الهجرة ودمج موظفيها بباقي دوائر الدولة

2020/11/18 | 21:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاربعاء، لحل وزارة الهجرة والمهجرين ودمج موظفيها بباقي الوزارات الخدمية، بعد قرارا الحكومة بإغلاق جميع مخيمات النازحين.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي، في تغريدة له على تويتر اليوم (18 تشرين الثاني 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بما ان الحكومة العراقية قد قررت اغلاق جميع مخيمات النازحين ولكون دور وزارة الهجرة والمهجرين يتعلق بالنزوح حصرا و لتقليل النفقات الحكومية حسب متطلبات الازمة المالية الحالية، نقترح حل وزارة الهجرة ودمج موظفيها مع وزارات خدمية اخرى اسوة بالوزارات التي تم حلها سابقا".

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاثنين الماضي، إغلاق 15 مخيما للنازحين في المحافظات الوسطى والشمالية، ضمن خطة الحكومة العراقية لإغلاق جميع المخيمات.

A.Sh

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