دانا الكاتب : المنطقة مقبلة على هدوء ومرونة في التعامل مع ملفاتها من قبل الادارة الامريكية الجديدة

2020/11/18 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب ان : المنطقة مقبلة على هدوء ومرونة في التعامل مع ملفاتها من قبل الادارة الامريكية الجديدة.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان مرحلة الديمقراطيين على العموم تتميز بالهدوء وعدم اثارة المشاكل التي تؤثر بشكل او باخر على المصالح الامريكية في المنطقة والعالم.واضاف الكاتب انه : وفق هذا المنظور فان فترة بايدن ستشهد مرونة في التعامل مع الملف الايراني والذي له انعكاساته على الوضع في العراق بشكل عام ./انتهى3

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