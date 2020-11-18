الأعرجي يحضر الاجتماع المشترك العراقي الامريكي بشان جدولة الانسحاب الأمريكي

2020/11/18 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حضر مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، الاجتماع المشترك بين الجانبين العراقي والأمريكي، بشانجدولة الانسحاب الأمريكي من العراق.وذكر بيان للمستشارية : تم الاجتماع بحضور وزير الخارجية، الدكتور فؤاد حسين، ورئيس أركان الجيش، الفريق أول الركن عبدالأمير يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركنعبدالأمير الشمري، ممثلين عن الجانب العراقي وعن الجانب الأمريكي، السفير ماثيو تولر، وقائد التحالف الدولي في العراق وسوريا .



.وتطرق الاجتماع الى استمرار التعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتأكيد على أن كل تحركات قوات التحالف هي بموافقة الجانب العراقي.وتم الاتفاق على عقد اجتماعات اخرى، وصولا الى الاتفاق النهائي بشأن إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج العراق./انتهى3

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