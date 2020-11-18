الشمري: منفذ عرعر يؤسس لدخول استثمارات السعودية للعراق

2020/11/18 | 21:53 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير العراقي لدى السعودية، عبد العزيز الشمري، أن منفذ عرعر الذي تم إعادة فتحه يشكل شرياناً رئيسياً.وقال الشمري الأربعاء إن منفذ عرعر يؤسس لدخول الاستثمارات السعودية للعراق.كما أضاف: "نعتز بالعلاقات مع الأشقاء"، مشدداً: "لا يمكن للعراق الانفصال عن عمقه العربي".

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