بالصور.. اليوم الاول لمعرض السليمانية الدولي للكتاب

2020/11/18 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت اليوم الاربعاء، الدورة الثانية لمعرض الكتاب الدولي في السليمانية تحت شعار (الكتاب صديق مستمر).

وشاركت 350 شركة من 15 دولة في المعرض ويستمر المعرض حتى 27/11/2020.

PUKmedia خاص

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