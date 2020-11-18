2020/11/18 | 21:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 11 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع الأنباء الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يتراجع عند التسوية مع تطورات جديدة بشأن لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يتراجع عند التسوية مع تطورات جديدة بشأن لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).