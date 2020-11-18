البيتكوين تقلص مكاسبها بعد تجاوزها حاجز 18 ألف دولار

2020/11/18 | 21:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: قلصت عملة البيتكوين مكاسبها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن كسرت حاجز 18 ألف دولار للمرة الأولى في حوالي 3 سنوات.

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