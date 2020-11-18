2020/11/18 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- عدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني تمرير قانون تمويل العجز المالي بالمخالف للدستور والقوانين والاتفاقيات النافذة لكونه لم يتضمن مستحقات الاقليم.وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام ارتي، في تصريح صحفي : ان تمرير قانون تمويل العجز المالي نسف جميع القوانين والاتفاقات السابقة المبرمة بين المركز والاقليم.لافتا الى: ان موقف الاقليم ازاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني يكشف عن زيارة مرتقبة لوفد كردي إلى بغداد لإبرام اتفاق جديد بشأن النفط والمنافذ الحدودية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني يكشف عن زيارة مرتقبة لوفد كردي إلى بغداد لإبرام اتفاق جديد بشأن النفط والمنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني يكشف عن زيارة مرتقبة لوفد كردي إلى بغداد لإبرام اتفاق جديد بشأن النفط والمنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).