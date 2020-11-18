مسلحون يختطفون منتسباً في المرور ويحرقون منزله في الكرمة

2020/11/18 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بتعرض منتسب في المرور الى الاختطاف وحرق منزله من قبل مسلحين في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة في قضاء الكرمة منطقة الجنابيين قامت بالهجوم على بيت منتسب يعمل في المرور وحرقت بيته وسيارته قبل اختطافه واقتياده الى جهة مجهولة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

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