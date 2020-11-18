المرور تصدر قراراً جديداً بشأن إكمال معاملات الحاجزين الإلكترونياً

2020/11/18 | 22:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مدير المرور العام اللواء فارس عامر، الأربعاء، قراراً جديداً بشأن إكمال معاملات الحاجزين عبر البوابة الإلكترونية. وقال عامر في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مديري مواقع التسجيل مخولون لتقدير الحالات الإنسانية للمواطنين لإكمال معاملاتهم للحاجزين عبر البوابة الإلكترونية بعد انتهاء وتجاوز مدة السبعة أيام من موعد مراجعتهم”.

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