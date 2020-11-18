أحدهما يعمل في ’كتيبة الزرقاوي’.. القبض على مطلوبين اثنين في نينوى (صور)

2020/11/18 | 22:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت القوات الأمنية، الأربعاء، القبض على عنصرين في داعش في أيمن مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.



وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 تشرين الثاني 2020)، إنه "تمكنت قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة شؤون الشرطة ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين، من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية وهما ( ص م ص ق ) المكنى ابو جميلة والذي كان يعمل مقاتل فيما يسمى ( كتيبة ابو مصعب الزرقاوي ) و ( ا س س ع ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتابع، أنه "تم القبض عليهما في مناطق وأحياء (الاصلاح الزراعي ومشيرفة الثانية) في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

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