العمليات المشتركة للفرات: نجري عملا استخباريا كبيرا للبحث عن الجهات التي قصفت الخضراء أمس

2020/11/18 | 22:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي:

نجري عملا استخباريا كبيرا للبحث عن الجهات التي قصفت الخضراء أمس

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