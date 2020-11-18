الكرملين: لا خطط لعقد لقاء بين بوتين وترامب يوم الخميس

2020/11/18 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الكرملين إن عقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ليس مقررا في إطار قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، يوم الخميس.

وفي إجابة عن سؤال لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، عما إذا كان من المقرر عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين عبر الفيديو، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: “لا”​​​.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “رويترز” أن ترامب سيشارك في قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، غدا الخميس.

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