الصحة النيابية تحذر من متغيرين قد يسهمان بزيادة الاصابات بكورونا

2020/11/18 | 22:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الأربعاء، من متغيرين قد يسهمان في زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، داعية للاستعداد لأسوأ الاحتمالات.

وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح صحفي، اليوم (18 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الأيام المقبلة ستشهد متغيرين جديدين، الأول هو الانخفاض في درجات الحرارة وقد يكون عاملا مساعدا على انتقال الفيروس وزيادة الحالات، والثاني هو بدء العام الدراسي الجديد".

وأضاف، أنه "في كلا العاملين لدينا تجارب مماثلة كوننا مررنا بتجربة سابقة عندما انتقلنا من الصيف للخريف ولم تحصل لدينا زيادة ولكن مع ذلك علينا الاستعداد لأسوأ الاحتمالات".

وأشار إلى أن "قرارات وزارة التربية بأن الدوام يوم واحد في الأسبوع يعد خطوة جيدة، فضلا عن أن وزارة الصحة ستعمل على استثمار دوام المدارس بأعداد محدودة للمزيد من التوعية الصحية والقيام بحالات التعفير والتعقيم".





وأكد على "ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات"، لافتا إلى أن "زيادة أعداد الإصابات في دول الجوار يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار".

A.Sh

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