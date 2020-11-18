مدير المرور العامة يدلي بتصريح منتظر - عاجل

2020/11/18 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادادلى مدير المرور العامة الجديد، اللواء فارس عامر، اليوم الاربعاء، بتصريح يخص عمل مديريته حول توزيع لوحات المركبات للمواطنين.وقال اللواء عامر، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك ديونا مترتبة على الشركة المصدرة للوحات المركبات، وهو ما يجري تسديده خلال الفترة الحالية لهيأة الضرائب"، مبينا ان "وبعد اكتمال تسديد الديون المترتبة على الشركة سيتم اصدار لوحات المركبات بشكل مستمر".واكد اللواء فارس عامر، انه "وجه مديريات المرور بعدم محاسبة العجلات ممن يحمل الملصق الخاص بها او اللوحات الكارتونية ممن يحملون السنوية، بعد تدقيقها".

وفي وقت سابق، وجه اللواء فارس امراء القواطع، على عدم محاسبة اصحاب المركبات ممن يحمل الملصقات او اللوحات الكارتونية مع السنوية، مشيرا الى ان موضوع اصدار اللوحات سيتم حله في القريب العاجل.

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