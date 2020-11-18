مجلس الوزراء الأردني يوافق على مذكرة تفاهم بالتعليم العالي مع العراق

2020/11/18 | 22:24 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/وافق مجلس الوزراء الأردني خلال جلسة عقدها مساء اليوم على مذكرة تفاهم للاتفاق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية للأعوام 2020 - 2025، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العلميّة والتعليميّة والنشاطات الطلابيّة./انتهى

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