تجديد انتخاب نانسي بيلوسي لرئاسة مجلس النواب الامريكي

2020/11/18 | 22:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / جدد النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء انتخاب نانسي بيلوسي البالغة 80 عاما رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة ولتكون أقوى شخصية في الكونغرس خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.ونشر المجمع الانتخابي الديمقراطي تغريدة على تويتر قال فيها : تهانينا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي سمّاها الديمقراطيون مجددا لتكون قائدتنا الشجاعة ورئيسة لمجلس النواب الـ117.وتقود بيلوسي، الخصم الرئيس للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، المجمع الانتخابي الديمقراطي منذ عام 2003.وسيتم التصويت بشكل رسمي في قاعة مجلس النواب في كانون الثاني المقبل بعد الجلسة الافتتاحية للكونغرس الجديد، وقبل وقت قصير من تولي بايدن منصب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة./انتهى3

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