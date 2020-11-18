شاهد.. هل نشهد انسحاب القوات الامريكية بالعراق؟

2020/11/18 | 22:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المطالبات الشعبية وقرار البرلمان العراقي، بانسحاب القوات الاجنبية من البلاد، بات امرا قيد التنفيذ، وذلك بعد اجتماع عقد بين وزير الخارجية العراقية، فؤ...

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