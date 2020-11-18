2020/11/18 | 22:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - أحمد شوقي: ارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، كما صعدت مخزونات الخام الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتاج النفط الأمريكي يرتفع 400 ألف برميل يومياً في أسبوع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتاج النفط الأمريكي يرتفع 400 ألف برميل يومياً في أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).