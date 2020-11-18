باحثون يكشفون عن طريقة قد تساعد في منع الأوبئة في المستقبل

2020/11/18 | 22:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة

توصلت دراسة إلى أن إنقاذ المستنقعات الاستوائية يمكن أن يساعد في منع الأوبئة في المستقبل عن طريق الحد من احتمالية انتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر.

تزعم دراسة أن حماية أراضي الخث الاستوائية، وهي مناطق تشبه المستنقعات في أجزاء غريبة من العالم، يمكن أن تساعد في منع انتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر.

وتعد الأمراض الحيوانية المنشأ، بما في ذلك فيروس كورونا SARS-CoV-2، قادرة على القفز بين الأنواع وتزدهر في أكثر من نوع واحد من الحيوانات.

ووجد باحثو جامعة إكستر أن التنوع البيولوجي العالي في أراضي الخث وفقدان الموائل، يخلق ظروفا مثالية لبعض مسببات الأمراض للقفز إلى البشر.

ولم يظهر SARS-CoV-2 في أراضي الخث الاستوائية، لكن الأوبئة الأخرى البارزة، مثل الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية، نشأت في مناطق بها الكثير من المستنقعات.

وتعد أراضي الخث الاستوائية موطنا لعدد كبير من أنواع الحيوانات، مثل الخفافيش والقوارض والبانغولين والرئيسيات، والتي يُعرف عنها أنها تعمل كنقطة انطلاق للأمراض المعدية الناشئة (EIDs).

ولكنها تُستغل أيضا للحصول على الأخشاب والمنتجات القيمة الأخرى، مثل اللحاء، حيث يقوم المزارعون بانتظام بقطع الأشجار وحرق الأراضي.



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