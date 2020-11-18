الموسيقار سليم سالم يعزف سمفونية طريق الحق

2020/11/18 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- فاطمة رحمة

يقدم الموسيقار سليم سالم، سمفونية طريق الحق خلال حفل إطلاق القصيد السمفوني يوم غد الخميس.

وسيحاكي سالم عبر العزف على آلة العود مسير موكب الإمام الحسين (عليه السلام) في الطريق من المدينة المنورة إلى الكوفة، وسيحاول من خلال موسيقاه أن يعيش واقعة الطف وما تلاها من مسير السبايا من كربلاء إلى دمشق حيث قصر الطاغية يزيد.

وقال الموسيقار سليم سالم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القصيد السمفوني "طريق الحق"، يتناول محاور الثورة الحسينية، وسيقام الحفل في منظمة نخيل عراقي، وهو من إنتاج شبكة الإعلام العراقي عام 2018"، لافتا إلى أن "هذه السمفونية سبق وأن تم عزفها مع الفرقة الوطنية السمفونية العام 2016 وتم تحويلها إلى (CD).

وأشار إلى أن "هذه السمفونية ستوزع إلى جميع أنحاء العالم من قبل مركز الغد الزاهر"، معربا عن أمنياته بوصول هذا العمل للعالم لنشر القضية الحسينية بمحاورها الحقيقية.

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