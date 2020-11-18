الحشد الشعبي يدمر مضافتين لداعش شمال سامراء 

2020/11/18 | 22:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الاربعاء، عن تدمير مضافتين تابعتين لفلول “ داعش” الارهابي في حويجة ام جريش شمال مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية.

وذكر اعلام قيادة القاطع، في بيان تلقته /المعلومة/، ان معلومات استخبارية وردت إلى اللواء ٣١٤ بالحشظ الشعبي أفادت بوجود تلك المضافتين التي كان يستغلها داعش في تنفيذ هجماته على القوات الأمنية.

واضاف ان قوة من اللواء ٣١٤ بالحشد الشعبي والاختصاصات العسكرية والجيش العراقي بالإضافة إلى الفرقة الرابعة للشرطة الإتحادية نفذوا عملية أمنية مشتركة داهموا خلالها المنطقة وعثروا على مضافتين لداعش تم تدميرهما بالكامل.‏ انتهى 25ن

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