عبداللطيف يقدم توقعاته الانتخابية لسائرون: عملوا على قانون الانتخابات منذ 2005

2020/11/18 | 22:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عدَّ القاضي والنائب السابق وائل عبداللطيف، الاربعاء، الحديث عن امكانية حصول التيار الصدري على 100 مقعد نيابي في الانتخابات المقبلة مبالغا فيه، مؤكدا ان التيار عمل على آلية الدوائر المتعددة منذ 2005.



وقال عبداللطيف خلال استضافته في برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل "سعدون محسن ضمد"، وتابعه "ناس"، (18 تشرين الثاني 2020)، إن "التيار الصدري منذ الانتخابات الاولى في 2005 عمل على الية الدوائر المتعددة"، مستبعدا "امكانية تراجعه في الانتخابات المقبلة، لا سيما وان القانون جاء بشكل مناسب له".

وحذر عبداللطيف البرلمان من "الاصرار على عدم حل نفسه، مما سيتسبب بعدم اجراء الانتخابات"، متوقعا "سقوط الكثير من السياسيين الكبار في الانتخابات المقبلة، لصعوبة حصوله على اصوات المراحل الماضية".

واكد عبداللطيف أن "الانتخابات المقبلة ستعتمد على الجهود الذاتية في حسم الامور".

ولفت الى ان "مسألة السلاح المنفلت تعد من العناصر الرئيسية المؤثرة على نزاهة الانتخابات، في ظل فشل كل الحكومات المتعاقبة بالسيطرة على هذا الملف".

واشّر القاضي "وجود تبذير في المال العام الذي تقوم بصرفه مفوضية الانتخابات خلال الانتخابات السابقة"، مشددا على "ضرورة السيطرة على المصروفات في المرحلة المقبلة لتجاوز فكرة تاجيل الانتخابات".

وقال عبداللطيف أيضاً إن "عددا كبيرا من المسجونين لا يحق لهم التصويت؛ لكون القانون العراقي اسقط عنهم الحقوق المدنية حيث منعهم من الترشيح و التصويت في الانتخابات".

واقترح عبداللطيف "الغاء انتخابات الخارج بسبب الاتهامات التي رافقتها في المراحل الماضية"، مبينا ان "بعض مراكز الانتخابات في دول عربية تم شراؤها بالكامل خلال الفترات الماضية".

وتوقع القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الثلاثاء، حصول تياره على 100 مقعد نيابي خلال الانتخابات المقبلة، فيما اشار الى ان وجود الصدريين "صمام امان" للجميع؛ من أجل منع المسلحين من الاساءة للمواطنين.

وذكر الزاملي خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي" الذي يقدمه الزميل "هشام علي" وتابعه "ناس" (17 تشرين الثاني 2020)، ان "التيار الصدري يعتمد في الانتخابات على الجمهور، لكن بعض الاحزاب تعتمد على التزوير وشراء البطاقات الانتخابية".

وافاد الزاملي بأن "المرحلة القادمة هي مرحلة التيار الصدري"، قائلاً ان "التيار الصدري سيحصل على 100 مقعد نيابي في الانتخابات المقبلة".

واضاف الزاملي ان "وجود التيار الصدري هو صمام امان للجميع، فهناك الكثير من الجهات المسلحة لولا وجود التيار لأساءت كثيراً للمواطنين"، لافتاً الى ان "التيار الصدري كان باستطاعته الحصول على رئاسة الوزراء منذ عام 2003".

وعن رئيس الوزراء المقبل، قال الزاملي ان "الرجل القادم لرئاسة الوزراء اما من التيار الصدري او شخص يحدده الصدريون"، مبيناً ان "قاعدة التيار تريد حقها في الانتخابات، فهي تطالبنا بالاستحقاق الانتخابي، فطالما قدمنا التنازل عن الكثير من المناصب".

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