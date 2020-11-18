اجواء باردة وهذه المحافظات ستتاثر بالامطار غدا

2020/11/18 | 22:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، الاربعاء، عن المنطق التي ستتاثر بموجة الامطار يوم غد، مبينا ان اجواء باردة وانخفاض حرارة متوقعة ليل الاحد/ الاثنين ويستمر الانخفاض اكثر خصوصا نهاية الاسبوع المقبل.

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