بالصور.. استنفار خدمي استعدادا للامطار

2020/11/18 | 22:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استنفرت الملاكات الخدمة في امانة بغداد جهودها لانطلاق الحملة الخدمية الكبرى استعدادا لموسم الامطار.

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