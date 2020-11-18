اغتيال رجل مرور وحرق منزله وعجلته في الانبار

2020/11/18 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل أحد منتسبي مرور محافظة الانبار من قبل مجموعة مسلحة. وقال المصدر، إن “مجموعة مسلحة، قامت بقتل منتسب يعمل ضمن مرور قضاء الكرمة التابع لمحافظة الانبار، وإحراق عجلته ومنزله، في ظروف غامضة”. وتابع، أنه “وبعد تلقي الشرطة بلاغا بالحادثة، توجهت مفارزها إلى موقع الحادث في القضاء، وفتحت تحقيقا …

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