أمانة بغداد تطلق حملة “كبرى” بمشاركة الحشد استعداداً للأمطار

2020/11/18 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اطلقت امانة بغداد، الاربعاء، حملة خدمية “واسعة” بمشاركة الحشد الشعبي، استهدفت تنظيف جميع الخطوط الانسيابية وخطوط الدفع واحواض التفتيش ومشبكات تصريف مياه الامطار. وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فجر يوم الاربعاء الثامن عشر من تشرين الثاني لم يكن يوما اعتياديا فقد استفاقت مدينة بغداد على تكاتف يجمع …

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