2020/11/18 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اتهم النائب علي الصجري رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بشراء ذمم نواب وكتل لمنع استجوابه.وتوعد الصجري في تغريدة تابعها “النور نيوز” بكشف اسماء رجال الأعمال الذين يقدمون مغريات لنواب البرلمان لمنع استجواب الحلبوسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 مليار دينار للنائب.. الصجري يكشف عن شراء ذمم نواب وكتل سياسية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 مليار دينار للنائب.. الصجري يكشف عن شراء ذمم نواب وكتل سياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).