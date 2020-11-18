الصحة العالمية تكشف عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا إلى العراق

2020/11/18 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ دهوك كشفت ممثلية منظمة الصحة العالمية في العراق، أن اللقاحات التي وصلت إلى مرحلة متقدمة هي عبارة عن 10 أنواع من اللقاح كما كشفت عن موعد وصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.وقال أدهم اسماعيل ممثل المنظمة الصحة العالمية في العراق في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، إن “300 إلى 400 …

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