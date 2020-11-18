بمسحة جديدة .. صلاح لازال مصابا بكورونا

2020/11/18 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، في ظل إصابته مؤخرا بفيروس كورونا.وأوضح الاتحاد في بيان رسمي استمرار إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها محمد صلاح.وقال إن صلاح خضع لمسحة طبية جديدة في الجونة أكدت استمرار إصابته بفيروس كورونا.وأشار إلى أن صلاح يخضع لمتابعة مستمرة من جانب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري.وغاب صلاح عن لقائي مصر ضد توجو في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.ويستمر صلاح في مصر لحين التعافي من إصابته بفيروس كورونا.من جانب اخر ووفقًا لموقع ليفربول إيكو، فإن نتيجة مسحة صلاح اليوم، تعنى أنه لن يتواجد مع ليفربول لمدة 3 مباريات على الأقل، وتحديدا أمام ليستر سيتي وبرايتون في البريميرليج، بالإضافة إلى أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.وأشار إلى أن البروتوكول الصحي للدوري الإنكليزي الممتاز، ينص على ألا يظل اللاعب في الحجر الصحي لمدة 10 أيام بعد آخر اختبار إيجابي.وأوضح أن المدة تنتهي يوم 28 من الشهر الحالي حيث يلتقي ليفربول مع برايتون في نفس اليوم، وبالتالي لن يشارك صلاح في المباراة./انتهى3

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