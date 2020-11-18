محلل يتوقع ارتفاع

2020/11/18 | 22:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع محلل أمريكي ارتفاع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية إلى مستوى 40 ألف نقطة في العام المقبل.

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