وفاة الشاعر العراقي محسن الخياط

2020/11/18 | 23:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مساء اليوم الأربعاء في محافظة المثنى الشاعر الشعبي محسن الخياط عن عمر تجاوز الثمانين عام بعد صراع طويل مع المرض .

ونقلت وسائل اعلام عن رئيس جمعية الشعراء الشعبين في المثنى كريم حداد قوله، ان الخياط توفي في مستشفى الحسين بالسماوة حيث كان يتلقي العلاج منذ أكثر من شهر .وأشار الى ان مراسيم التشييع ستتم صباح غد الخميس بعد اكتمال الإجراءات اللازمة .تجدر الاشارة ان الشاعر محسن الخياط لم يستخدم الورقة طيلة حياته الشعرية اذ يمتلك موهبة قوية جدا في الحفظ على ظهر قلب وهو القائل خلال سؤال له انك لا تقرأ بورقة فقال : ان الورقة تهرب مني . وولد محسن الخياط في السماوة ويعتبر من القامات الشعرية في العراق ، عاش حياته بمأساة واضطهدته السلطة آنذاك ، فقرر ان يغادر المدينة واتجه لبادية السماوة ليكون بأمان تام منذ سنة 1999 وعاد الى المدينة في عام 2019 .

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