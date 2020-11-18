الجبوري يؤكد أهمية انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية

2020/11/18 | 23:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد وزير التجارة علاء احمد الجبوري، اهمية انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وذكر بيان لوزارة التجارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان وزير التجارة علاء احمد الجبوري ترأس الاجتماع الـ٣٤ للجنة الوطنية لانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية.

واضاف، انه جرى خلال الاجتماع مناقشة مراحل انضمام العراق واهم الملفات الفنية التي انجزت خلال السنوات الماضية ومنها ملف مذكرة نظام التجارة الخارجية للعراق وملف السلع والخدمات والملكية الفكرية وخطة التنفيذ التشريعية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه عملية الانضمام ، فضلا عن مناقشة الحلول العملية والمهنية التي من شانها ان تقلل من تأثير تلك التحديات .

وتابع: كما جرى خلال الاجتماع مناقشة خمسة بنود مهمة ووفق متطلبات المرحلة الحالية والتهيئة لعقد الجولة التفاوضية الثالثة مع المنظمة وهي مذكرة سياسة التجارة الخارجية للعراق وملفات السلع وخطة التنفيذ للعراق وملف التجارة في الخدمات والقطاعات الخدمية المنجزة وملف الملكية الفكرية" .

ومضى البيان: كما واستمع الوزير الجبوري الى عدد من الملاحظات والمقترحات لممثلي الوزارات والتي من شأنها تخدم الملفات العالقة، مؤكدا انه تم الاتفاق على اعداد التوصيات التي من شأنها الإسراع في حلحلة القضايا العالقة والتي تكتنف عملية الانضمام.

وشدد الوزير الجبوري، بحسب البيان، على ضرورة توضيح اهمية انضمام العراق للمنظمة كونه يتيح اقامة نظام تجاري متوازن، اضافة الى رفع مستوى المعيشة وإيجاد فرص العمل والقضاء على البطالة من خلال تنمية الاستثمارات وتنمية الدخل الحقيقي وزيادة الانتاج"، معتبرا " ان هذا الملف من الملفات المهمة التي تساهم في إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة.

يشار الى ان العراق تم قبوله عضو مراقب في المنظمة عام 2004 والتي تأتي تمهيدا للانضمام الكامل حيث تتيح هذه الفترة الزمنية التعرف على الاتفاقيات التي تشرف على تطبيقها منظمة التجارة العالمية والتي تشكل جزء من النظام التجاري المتعدد الاطراف .

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