2020/11/18 | 23:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد مقتدى الصدر يزور ضريح الإمام علي عليه السلام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد مقتدى الصدر يزور ضريح الإمام علي عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).