تحديد موعد بدء التطعيم بلقاحي ’فايزر’ و’مودرنا’

2020/11/18 | 23:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس عازار، الأربعاء، أن اللقاحين المحتملين لشركتي "فايزر" و"مودرنا" قد يكونان جاهزين للحصول على موافقة السلطات الأمريكية المختصة تمهيدا لتوزيعهما في غضون أسابيع، مشيرا إلى أنه قد يُفتح الطريق أمام حملة تطعيم واسعة النطاق تبدأ قبل نهاية هذا العام.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين قولهم إن "الولايات والمناطق الأمريكية مستعدة للبدء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة".

وتابع المسؤولون أن "متطلبات التخزين المعقدة لن تكون عائقا يحول دون حصول جميع الأمريكيين على اللقاح.

وقالت الشركتان، اليوم، إنهما "قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لكوفيد-19 بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاحهما تقارب 95 بالمئة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له".

وقالت "فايزر"، إن "170 متطوعا في التجربة التي شملت أكثر من 43 ألفا، أصيبوا بكوفيد-19 لكن 162 منهم حصلوا على لقاح وهمي مما يعني أن نسبة فاعلية اللقاح 95 بالمئة".

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