2020/11/18 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نظام دومينيون للانتخابات بأنه تلاعب بنتيجة الانتخابات، وأشار إلى أنه قام بمحو قرابة 3 ملايين صوت لصالحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ينتقده ترامب.. ما هو نظام "دومينيون" للتصويت؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ينتقده ترامب.. ما هو نظام "دومينيون" للتصويت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).