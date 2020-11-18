العمليات المشتركة تكشف معلومات جديدة بشأن قصف الخضراء

2020/11/18 | 23:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت قيادة العمليات المشتركة، مساء الاربعاء، عن معلومات جديدة بشأن استهداف المنطقة الخضراء ليل الثلاثاء والذي ذهب ضحيته طفلة واصابة عدد من المدنيين.

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