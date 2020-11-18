للحالات الانسانية.. المرور العامة توجه باكمال معاملات المتأخرين عن موعد الحجز الالكتروني

2020/11/18 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه مدير المرور العام، اللواء فارس عامر، الاربعاء، مدراء مواقع التسجيل بإكمال معاملات المواطنين الذين تجاوزت فترة مراجعتهم الـ7 ايام وفق الحالات الانسانية، داعيا المراجعين لعدم التعامل مع المعقبين في الدوائر المرورية.

وقالت مديرية المرور العامة في بيان لها اليوم (18 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "مدير المرور اللواء فارس عامر يوجه ويخول مدراء مجمعات ومواقع التسجيل لتقدير الحالات الانسانية للمواطنين لأكمال معاملاتهم للحاجزين عبر البوابة الالكترونية بعد انتهاء وتجاوزهم مدة السبعة ايام المسموحة من بعد ظهور موعد الكراجعة".

فيما اكد مدير المرور العام ان "التوجيه يشمل مواقع المرور في المحافظات كافة، وان مدراء تلك الموقع مخولين بتقدير الحالات الانسانية"، داعيا "مراجعي مكاتب التسجيل لعدم التعامل مع ذوي النفوس الضعيفة او المعقبين".

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